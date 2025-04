Quale proiezione per il futuro dell’Ue? Il manifesto di Tajani riconfermato vicepresidente Ppe

manifesto politico per il futuro dell'Unione Europea. Nel suo discorso al Congresso del Ppe di Valencia, Antonio Tajani (riconfermato alla vicepresidenza) traccia la direzione che dovrà giocoforza imboccare l'Ue, senza distrazioni o sottovalutazioni (green deal), ma con un certo piglio decisionale. Il vicepremier italiano, inoltre, ha toccato tutti i punti dell'agenda internazionale dimostrando che una visione a 360 gradi dell'Ue coincide anche con la stabilità attualmente in vigore in Italia, ponendolo come elemento rafforzativo per le politiche europee, nel solco dell'impegno profuso in questi due anni e mezzo dal governo Meloni.L'Europa globale di TajaniDirezione estero, ovvero Ucraina, Medio Oriente e Africa. Il ministro degli Esteri cita quadranti che conosce a menadito, non fosse altro perché in questi due anni e mezzo alla Farnesina sono stati in cima alle priorità del mondo, ma che ha attenzionato non poco visti i suoi precedenti incarichi ai vertici dell'Ue.

