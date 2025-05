Putin riceve il regista americano Oliver Stone

Putin-riceve-il-regista-americano-Oliver-Stone20250430video19441628.mp4Oliver Stone e Vladimir PutinL'articolo Putin riceve il regista americano Oliver Stone proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Ilfogliettone.it - Putin riceve il regista americano Oliver Stone https:www.ilfogliettone.itwp-contentuploads202504-il-20250430video19441628.mp4e VladimirL'articoloilproviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Ilfogliettone.it

Su altri siti se ne discute

Putin riceve il regista americano Oliver Stone - Roma, 30 apr. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il regista americano Oliver Stone, da tempo suo simpatizzante, dopo il suo discorso al forum patriottico giovanile "Znanie" a Mosca, dedicato alle imminenti celebrazioni nazionali dell'80esimo anniversario della vittoria dell'Unione Sovietica sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale. 🔗quotidiano.net

Paul Schrader, regista americano, accusato di aver molestato la sua assistente - Paul Schrader, regista di American Gigolò, è stato accusato di molestie dalla sua assistente 27enne: l'avrebbe condotta con un escamotage nella sua stanza e si sarebbe fatto trovare nudo L'articolo Paul Schrader, regista americano, accusato di aver molestato la sua assistente proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Dai produttori di “Wonder” arriva “Il bambino di cristallo”, diretto da Jon Gunn, regista e sceneggiatore americano - Ispirato ad una storia vera, “Il bambino di Cristallo”, racconta Austin ( Jacob Laval)), un bambino affetto da una rara malattia, l'osteogenesi imperfetta, conosciuta come quella delle ossa fragili, ed è anche Autistico. Qualcuno può pensare che sia un ragazzino privo di emozioni, di voglia di giocare. Ma non è così: Austin ha coraggio, vuole farcela, deve vincere per evitare di diventare lo “zimbello” di alcuni compagni ignoranti e cattivi. 🔗liberoquotidiano.it

Approfondimenti da altre fonti

Putin riceve il regista americano Oliver Stone; Putin riceve il regista americano Oliver Stone; Putin riceve il regista americano Oliver Stone a Mosca; Putin riceve il regista americano Oliver Stone. 🔗Ne parlano su altre fonti

Putin riceve il regista americano Oliver Stone - Roma, 30 apr. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato il regista americano Oliver Stone, da tempo suo simpatizzante, dopo il suo discorso al forum patriottico giovanile "Znanie" ... 🔗libero.it

Putin incontra il regista Oliver Stone, il colloquio a Mosca - Il presidente Putin ha incontrato il regista americano Oliver Stone. Oggi il colloquio al Victory Museum di Mosca ... 🔗dire.it

Mosca, Putin riceve l'inviato americano per la pace Witkoff - Il video arriva da Mosca: mostra un ragazzo e una ragazza che giocano a biliardo. Nello specifico, il ragazzo manda in buca con un colpo solo tutte le palle a lui assegnate e, con un secondo colpo, ... 🔗msn.com