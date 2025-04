Putin prova a sfondare il fronte Sud Lavrov | la tregua è il via ai negoziati

Laverita.info - Putin prova a sfondare il fronte Sud. Lavrov: la tregua è il via ai negoziati Volodymyr Zelensky e Donald Trump vogliono almeno 30 giorni di armistizio. Ma lo zar non cede e attacca. 🔗 Laverita.info

Musk ricorda da che parte sta: “Ho sfidato Putin, il fronte ucraino si regge grazie a Starlink” - A scanso di equivoci e in risposta indiretta a chi lo arruola tra i filo russi, Elon Musk ha ricordato su X che il sistema Starlink è “la spina dorsale” dell’esercito ucraino e che se lo disattivasse la prima linea delle forze armate ucraine crollerebbe. “Ho letteralmente sfidato Putin a uno scontro fisico uno contro uno sull’Ucraina, e il mio sistema Starlink è la spina dorsale dell’esercito ucraino. 🔗secoloditalia.it

Ucraina, Nate Vance attacca il cugino JD: "Nello Studio Ovale agguato a Zelensky, ho combattuto per 3 anni al fronte, americani utili idioti di Putin" - VIDEO - Il cugino del vicepresidente USA attacca l'amministrazione Trump, dopo essere tornato dall'Ucraina dove ha combattuto per 3 anni Nate Vance, il cugino del vicepresidente USA, ha criticato l'amministrazione Trump. Nate è tornato a gennaio negli Stati Uniti dopo aver combattuto per 3 anni in Uc 🔗ilgiornaleditalia.it

Guerra in Ucraina, il Financial Times: «Putin pronto a fermare la guerra sul fronte attuale» - Secondo quanto riportato dal Financial Times, Vladimir Putin avrebbe messo sul tavolo la proposta di bloccare l’offensiva russa lungo l’attuale linea del fronte in Ucraina, in vista di un possibile accordo di pace che potrebbe coinvolgere direttamente Donald Trump. L’ipotesi avanzata da Mosca riguarderebbe una soluzione che limiti le pretese territoriali alle quattro regioni ucraine già parzialmente sotto occupazione, mentre gli Stati Uniti, in parallelo, secondo il Washington Post avrebbero manifestato apertura al riconoscimento della Crimea come parte integrante della Federazione Russa in ... 🔗lettera43.it

Ft: Putin apre a congelare la linea del fronte e a bloccare l’invasione - «Non intendiamo discutere pubblicamente i dettagli», aveva chiarito la settimana scorsa il segretario di Stato americano, Marco Rubio, riferendosi ... 🔗ilsole24ore.com

"Putin pronto a congelare linea fronte" - Vladimir Putin avrebbe offerto all'inviato americano, Witkoff, di fermare l'invasione dell'Ucraina sulla attuale linea del fronte. E' quanto scrive il Financial Times, che cita fonti informate. 🔗informazione.it

La pace di Putin: “Fermi su questa linea del fronte” - Vladimir Putin avrebbe fatto la proposta di fermare l’invasione dell’Ucraina sulla linea attuale del fronte. Lo ha rivelato ieri sera il Financial Times, citando fonti informate dei fatti. 🔗ilfattoquotidiano.it