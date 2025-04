Putin non può più nascondere la fragilità economica della Russia

Russia sta diventando sempre più povera, anche se la propaganda del Cremlino vorrebbe suggerire il contrario. La crescita rallenta, le importazioni sono in calo e il passaggio a un’economia di guerra ha fermato i consumi senza portare i risultati sperati da Vladimir Putin. Purtroppo, però, la capacità di Mosca di proseguire la guerra in Ucraina non sarà compromessa, almeno per il momento e a meno di eventi esterni non previsti.La premessa da fare quando si parla di economia russa è una nota metodologica. I dati ufficiali sono sempre manipolati per creare una narrazione fuorviante. Ad esempio, un report pubblicato dallo Stockholm Institute of Transition Economics (Site), realizzato in autunno e aggiornato nei giorni scorsi, evidenzia un enorme aumento delle spese militari fuori bilancio, con costi che vanno molto oltre i numeri riportati nelle statistiche ufficiali. 🔗 Linkiesta.it - Putin non può più nascondere la fragilità economica della Russia Lasta diventando sempre più povera, anche se la propaganda del Cremlino vorrebbe suggerire il contrario. La crescita rallenta, le importazioni sono in calo e il passaggio a un’economia di guerra ha fermato i consumi senza portare i risultati sperati da Vladimir. Purtroppo, però, la capacità di Mosca di proseguire la guerra in Ucraina non sarà compromessa, almeno per il momento e a meno di eventi esterni non previsti.La premessa da fare quando si parla di economia russa è una nota metodologica. I dati ufficiali sono sempre manipolati per creare una narrazione fuorviante. Ad esempio, un report pubblicato dallo Stockholm Institute of Transition Economics (Site), realizzato in autunno e aggiornato nei giorni scorsi, evidenzia un enorme aumento delle spese militari fuori bilancio, con costi che vanno molto oltre i numeri riportati nelle statistiche ufficiali. 🔗 Linkiesta.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Cosa riportano altre fonti

E' un Arezzo più leggero. Cosa ha portato Bucchi, cosa può succedere nel finale di stagione - LEGGEREZZA DELL'ESSERE - C'era una volta la farfalla sotto il bicchiere. La squadra in quarta marcia. Quella dolente sensazione di roba incompiuta. Oggi non è più così. A Pescara poteva anche finire 0-0 ma il ragionamento sarebbe stato lo stesso: l'Arezzo gioca in un altro modo, ha uno spirito... 🔗arezzonotizie.it

Pechino annuncia dazi del 34% agli Usa, Trump: "Cina nel panico e non può permetterselo" | Fed, Powell: "Impatto economico più ampio del previsto" - Tajani: "La risposta dell'Ue alle tariffe americane sarà più un segnale politico". Piazza Affari chiude in profondo rosso, perdendo il 6,5% 🔗tgcom24.mediaset.it

Perché giocare con le immagini IA dei figli può costare molto più di quanto si pensi: il parere degli esperti - L’uso dell’intelligenza artificiale per generare immagini di minori pone seri rischi per la privacy dei piccoli, e se molti genitori sembrano sottovalutare le implicazioni dietro ad alcune mode come l'utilizzo dell'IA per creare versioni giocattolo o cartoonesche dei propri figli. Gli esperti avvertono: i dati sensibili e volti dei bambini possono finire in archivi incontrollati, con conseguenze imprevedibili e a lungo termine. 🔗fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Media e potere in Russia: oligarchi sulla via del ritorno; Quando il narcisismo perverso degenera in maligno. L'inquietante profilo psicologico di Vladimir Putin. 🔗Cosa riportano altre fonti