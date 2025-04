Tvzap.it - “Purtroppo è lei”: poco fa il drammatico annuncio, la cercava anche “Chi l’ha visto?”

Lunedì mattina, la donna aveva lasciato la sua abitazione senza alcun preavviso e senza documenti. Nonostante fosse attesa a Modena per motivi di lavoro, non è mai giunta a destinazione. Invece di prendere l'auto come di consueto, si è avventurata da sola nei sentieri vicini, senza contattare amici o familiari. Poi qualcosa potrebbe aver modificato improvvisamente i suoi piani, lasciando aperti molti interrogativi. Le ricerche della donna si sono concluse in mododopo oltre trentasei ore di sforzi ininterrotti. Antonietta Piani trovata morta nel modenese: era scomparsa da due giorniCoinvolgendo diverse forze dell'ordine, droni e supporti aerei, il corpo senza vita della donna è stato scoperto martedì 29 aprile in un dirupo, in una zona boscosa di difficile accesso, nei pressi di Fellicarolo, nel comune di Fanano, sull'Appennino modenese.