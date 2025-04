Puppo | Fisicamente Musetti fa paura Sinner durante l’anno non è abituato a parlare in italiano

Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in onda sul canale YouTube di OA Sport. Uno sguardo ovviamente al Masters 1000 di Madrid e alle vicende dei tennisti italiani e poi anche un commento sull’intervista di Jannik Sinner e a tutti i successivi risvolti.Puppo ha parlato del match di Berrettini, analizzando soprattutto i timori del giocatore romano sull’eventualità di un nuovo infortunio: “Berrettini vuole stare lontano dagli infortuni per non compromettere la stagione sull’erba, considerando comunque anche i due tornei più importanti per lui sulla terra. Queste condizioni della terra che continuano a cambiare da Madrid a Roma e poi Parigi, non aiutano certamente”. Il giornalista di Eurosport ha poi esaltato Lorenzo Musetti: “Quando Musetti riesce ad avere il tempo è implacabile. 🔗 Oasport.it - Puppo: “Fisicamente Musetti fa paura. Sinner durante l’anno non è abituato a parlare in italiano” Tanti i temi trattati nel consueto appuntamento giornaliero di TennisMania, la trasmissione con Dario, Massimiliano Ambesi e Guido Monaco in onda sul canale YouTube di OA Sport. Uno sguardo ovviamente al Masters 1000 di Madrid e alle vicende dei tennisti italiani e poi anche un commento sull’intervista di Jannike a tutti i successivi risvolti.ha parlato del match di Berrettini, analizzando soprattutto i timori del giocatore romano sull’eventualità di un nuovo infortunio: “Berrettini vuole stare lontano dagli infortuni per non compromettere la stagione sull’erba, considerando comunque anche i due tornei più importanti per lui sulla terra. Queste condizioni della terra che continuano a cambiare da Madrid a Roma e poi Parigi, non aiutano certamente”. Il giornalista di Eurosport ha poi esaltato Lorenzo: “Quandoriesce ad avere il tempo è implacabile. 🔗 Oasport.it

Musetti, che peccato! Fa sognare per un set, poi si arrende ad un infortunio nella finale con Alcaraz a Montecarlo - Carlos Alcaraz è il nuovo campione del Masters 1000 di Montecarlo. Il murciano, in poco meno di un’ora e 50 minuti, batte Lorenzo Musetti per 3-6 6-1 6-0 in una giornata già nuvolosa di suo e che, per il toscano, diventa anche peggiore nel terzo parziale, quando un guaio muscolare gli impedisce di potersi giocare le proprie carte. Lo spagnolo ritorna al numero 2 del mondo, oltre a essere primo nella Race. 🔗oasport.it

Dario Puppo esalta Lorenzo Musetti: “Un animale da palcoscenico, top-5 sulla terra rossa” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi e Guido Monaco, è stato come sempre protagonista da direttore d’orchestra in TennisMania, il programma in diretta sul canale YouTube di OA Sport. Tema principale, anzi sostanzialmente unico: la finale di Montecarlo tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Una nota statistica: “In 18 hanno fatto finale a Montecarlo e semifinale a Wimbledon. Sono già abbastanza. 🔗oasport.it

Il tabellone di Lorenzo Musetti a Montecarlo: obiettivo ottavi, poi si fa dura - Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 13, inizierà il proprio cammino nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo contro un qualificato. Nell’eventuale secondo turno l’avversario dell’azzurro uscirà dal confronto tra il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Sebastian Korda. Negli ottavi di finale potrebbe arrivare l’incrocio con il numero 2 ATP, nonché prima testa di serie del torneo, il tedesco Alexander Zverev, il quale però, potrebbe affrontare Matteo Berrettini al secondo turno. 🔗oasport.it

Dario Puppo esalta Lorenzo Musetti: “Un animale da palcoscenico, top-5 sulla terra rossa” - Dario Puppo, in compagnia di Massimiliano Ambesi ... detto nel guardare certe partite al Roland Garros tre anni o più fa. Musetti è un animale da palcoscenico. Ora è facile dirlo, ma lo diciamo ... 🔗oasport.it

Puppo: “Musetti ha dato una svolta alla carriera. Su Vasamì non cambio idea. Marc Lopez per Paolini non mi convince” - Dario Puppo, insieme a Massimiliano Ambesi ... “Un tema su cui mi sono sempre battuto è quello che Lorenzo Musetti è uno dei giocatori fisicamente meglio preparati nel circuito. 🔗oasport.it

Musetti fa suo il derby e torna ai quarti di Montecarlo: Berrettini battuto - MONTE CARLO (Principato di Monaco) - Lorenzo Musetti fa suo il derby contro Matteo Berrettini ... gratuiti di un Berrettini mai in partita fisicamente e tatticamente l romano è apparso da subito ... 🔗tuttosport.com