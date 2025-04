PSG Need to Phink sull’arsenale di seconda gamba contro l’Arsenal … con l’attaccante che affronta il test medico mercoledì

Il manager di Paris Saint-Germain Luis Enrique afferma che il matchwinner di prima gamba Ousmane Dembele è un dubbio per la partita di ritorno della sua squadra contro l'Arsenal nelle semifinali della Champions League a causa di un infortunio.

Dembele ha segnato l'unico obiettivo della partita allo stadio Emirates martedì, ma è stato sostituito da Bradley Barcola a 20 minuti dal tempo con un problema di tendine del ginocchio segnalato e verrà valutato mercoledì.

"Non posso dire nulla perché non lo so davvero", ha ammesso Luis Enrique.

"Domani avremo il test medico di cui abbiamo bisogno e poi saremo in grado di dare un aggiornamento su come sta andando, ma non è niente di grave. È solo un negligente, ma dobbiamo pensare alla seconda gamba.

