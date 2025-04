Provinciale di Sassoferrato al via Saranno due mesi e mezzo di lavori

mesi e mezzo, i lavori su vari tratti della strada Provinciale 16 "di Sassoferrato", ricadenti nei territori comunali di Sassoferrato e Fabriano, all'intersezione con la statale 76, la superstrada, una direttrice trafficatissima e fondamentale per la viabilità dell'intero comprensorio.L'investimento tanto atteso, comunica la Provincia, è pari a 400 mila euro. L'intervento consiste nel rifacimento della pavimentazione stradale che in quei tratti presentava avvallamenti e ammaloramenti, mediante la stesa di un nuovo tappeto di usura in conglomerato bituminoso di prima categoria e comunque di materiali che garantiscono livelli di prestazione elevati così da ottenere migliori garanzie di resistenza ed aderenza e di conseguenza un aumento della sicurezza stradale.

