Provincia il dibattito sul bilancio | Programmare meglio le risorse

Provincia? Non è tutto oro quello che luccica. Lo evidenzia il gruppo consiliare di minoranza ‘La Provincia di Forlì-Cesena per la Romagna’, che raggruppa i partiti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. I consiglieri di opposizione Enrico Castagnoli (capogruppo), Daniela Saragoni, Daniele Vallicelli, Valerio Bernabini spiegano il voto di astensione sul rendiconto (non voto favorevole come erroneamente indicato ieri su queste pagine) riconoscendo da un lato le difficoltà di gestione del bilancio dell’ente "condizione figlia di una riforma incompiuta voluta dal Pd con la legge Delrio". Dall’altro lato però sia in fase di discussione del bilancio di previsione che di rendiconto, l’opposizione ha continuato a sottolineare la necessità di una programmazione più ottimale in termini di risorse. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Provincia, il dibattito sul bilancio: "Programmare meglio le risorse" L’avanzo di undici milioni di euro nel consuntivo 2024 della? Non è tutto oro quello che luccica. Lo evidenzia il gruppo consiliare di minoranza ‘Ladi Forlì-Cesena per la Romagna’, che raggruppa i partiti di Fratelli d’Italia e Forza Italia. I consiglieri di opposizione Enrico Castagnoli (capogruppo), Daniela Saragoni, Daniele Vallicelli, Valerio Bernabini spiegano il voto di astensione sul rendiconto (non voto favorevole come erroneamente indicato ieri su queste pagine) riconoscendo da un lato le difficoltà di gestione deldell’ente "condizione figlia di una riforma incompiuta voluta dal Pd con la legge Delrio". Dall’altro lato però sia in fase di discussione deldi previsione che di rendiconto, l’opposizione ha continuato a sottolineare la necessità di una programmazione più ottimale in termini di. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

