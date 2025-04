Proposta di Trattamento di Favore per Imprese Virtuose sulla Sicurezza sul Lavoro

Trattamento di Favore alle Imprese Virtuose, organizzate e rispettose delle regole fondamentali in tema di Sicurezza sul Lavoro. È la Proposta su cui sta lavorando la specifica commissione del ministero della Giustizia, presieduta dal viceministro Francesco Paolo Sisto. Analogamente a quanto accade nella responsabilità medica, in caso di incidenti, se sarà certificata la correttezza dei comportamenti adottati da parte del datore di Lavoro in materia di Sicurezza, questi ne risponderà esclusivamente a titolo di colpa grave, fermo restante la totalità del diritto al risarcimento del danno.

L'idea del benefit alle imprese virtuose sulla sicurezza sul lavoro - Riconoscere un trattamento di favore alle imprese virtuose, organizzate e rispettose delle regole fondamentali in tema di sicurezza sul lavoro. È la proposta su cui sta lavorando la specifica ... 🔗ansa.it

Fondo da 320 milioni per micro imprese: incentivi per impianti fotovoltaici e mini eolici - Con la pubblicazione sul sito del Mimit, si avvicina l'operatività del fondo da 320 milioni di euro a favore di micro e piccole imprese per ... tratta di una misura proposta due anni fa dalla ... 🔗msn.com