Pronostico Tottenham-Bodo Glimt | in trasferta cambia tutto

Tottenham-BodoGlimt è un match valido per l'andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.La stagione del Tottenham in Premier League rischia di essere la peggiore di sempre. Quando mancano solo quattro gare da giocare gli Spurs potrebbero far registrare un clamoroso record negativo: al momento solo addirittura sedicesimi, con appena 37 punti conquistati in 34 partite. E non sono finiti a lottare per la retrocessione solamente perché le ultime tre si sono rivelate un completo disastro (non a caso sono già sicure di giocare in Championship, la cadetteria inglese, il prossimo anno).Pronostico Tottenham-BodoGlimt: in trasferta cambia tutto (Ansa) – Ilveggente.itUn'annata balorda, dunque, che potrebbe essere "salvata" esclusivamente dalla vittoria dell'Europa League, traguardo che consentirebbe oltretutto agli Spurs di staccare pure un pass per la prossima Champions League, un obiettivo impossibile da raggiungere attraverso la Premier League.

