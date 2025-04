Pronostico Spezia-Salernitana | tutto ribaltato anche in coda

Spezia-Salernitana è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00 statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Dopo una lunga rincorsa, nel momento topico della stagione, le energie fisiche e mentali hanno un po' abbandonato lo Spezia. Che, quindi, ha quasi del tutto detto addio alla possibilità di una promozione diretta in Serie A. Può solamente allungare il brodo la formazione di D'Angelo, niente di più. Anzi, a dire il vero, deve fare un'altra cosa: difendere la terza piazza dall'assalto della Cremonese. Sappiamo benissimo quanto possa valere giocare sempre in trasferta l'andata e soprattutto evitare il primo turno.Pronostico Spezia-Salernitana: tutto ribaltato anche dietro (Lapresse) – Ilveggente.itMa non è che sia così semplice.

