Pronostico Pisa-Frosinone | Serie A sempre più vicina

Pisa-Frosinone è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00 statistiche, notizie, probabili formazioni, Pronostico, diretta tv, streaming.Vincere e sperare che lo Spezia non faccia lo stesso in casa contro la Salernitana per festeggiare la Serie A. In ogni caso, con 9 punti di vantaggio a quattro giornate dal termine, il Pisa ha un piede e mezzo nella massima Serie quindi è solo questione, semmai, di tempo. Non ci sono davvero possibilità che quello che fino ad oggi Filippo Inzaghi ha costruito si possa rompere.Pronostico Pisa-Frosinone: Serie A sempre più vicina (Lapresse) – Ilveggente.itDopo la vittoria, difficilissima, sul campo del Brescia, i toscani hanno dato il colpo finale alle speranze dei liguri. E adesso, con il sogno davvero a un passo, sarà importante riuscire a mantenere i nervi saldi contro una formazione, quella ciociara, che con una seconda parte di stagione dignitosa, al momento, si è tirata fuori dai possibili problemi.

