Pronostico Djurgarden-Chelsea | Maresca chiude subito i conti

Djurgarden-Chelsea è valida per l'andata delle semifinali di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e Pronostico In ogni caso sarà un successo. Sì, perché gli svedese del Djurgarden, che giovedì sera ospitano il Chelsea, per la prima volta nella loro storia hanno raggiunto una semifinale Europea. Un sogno ormai che durerà per le prossime due partite. Non c'è nessuna possibilità, onestamente, che il Chelsea possa fallire uno degli obiettivi della stagione.Pronostico Djurgarden-Chelsea: Maresca chiude subito i conti (Lapresse) – Ilveggente.itSarà anche la terza coppa europea, ma si gioca pur sempre per un trofeo e la squadra di Enzo Maresca – che in campionato si gioca un posto nella prossima Champions League – non vuole perdere l'occasione di mettere in bacheca un'altra coppa.

