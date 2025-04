Pronostico Betis-Fiorentina | la viola vede la finale

Betis-Fiorentina è valida per l’andata delle semifinali di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e Pronostico L’avversario è tosto. Probabilmente uno dei più complicati in questa fase. Ma la Fiorentina, alla terza semifinale di Conference League di fila, ha le carte in regola per riuscire a prendersi l’ultimo atto. Non solo per il leggero vantaggio di giocare il match di ritorno in Italia, ma soprattutto perché ritrova Moise Kean, che ha saltato le ultime due giornate di A per dei problemi familiari, e che da ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista, appunto, di questo importante appuntamento.Pronostico Betis-Fiorentina: la viola vede la finale (Lapresse) – Ilveggente.itArriva a questa sfida dopo due vittorie il Betis che danno ancora la possibilità di un piazzamento Champions il prossimo anno. 🔗 Ilveggente.it - Pronostico Betis-Fiorentina: la viola vede la finale è valida per l’andata delle semifinali di Conference League: doverla, probabili formazioni eL’avversario è tosto. Probabilmente uno dei più complicati in questa fase. Ma la, alla terza semidi Conference League di fila, ha le carte in regola per riuscire a prendersi l’ultimo atto. Non solo per il leggero vantaggio di giocare il match di ritorno in Italia, ma soprattutto perché ritrova Moise Kean, che ha saltato le ultime due giornate di A per dei problemi familiari, e che da ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista, appunto, di questo importante appuntamento.: lala(Lapresse) – Ilveggente.itArriva a questa sfida dopo due vittorie ilche danno ancora la possibilità di un piazzamento Champions il prossimo anno. 🔗 Ilveggente.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pronostico Midtjylland-Real Sociedad: Alguacil vede gli ottavi - Midtjylland-Real Sociedad è uno spareggio per l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Statistiche, formazioni e dove vederla in tv e streaming Vede gli ottavi di finale la Real Sociedad targata Alguacil. Con buone possibilità di chiudere il discorso qualificazione già in questo match d’andata. Sì, in campo ci vanno due squadre che hanno due rose diverse, che hanno degli obiettivi diversi, e che affrontano campionati totalmente diversi. 🔗ilveggente.it

Pronostico Fiorentina-Empoli: tabù da sfatare per la Viola - Fiorentina-Empoli è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Senza il suo cannoniere Kean, costretto a dare forfait per motivi personali, mercoledì scorso la Fiorentina ha tirato fuori gli attributi nella difficile trasferta di Cagliari (1-2), allungando la striscia di risultati positivi – in campionato i viola non perdono da 5 giornate – e restando in corsa per un posto in Europa. 🔗ilveggente.it

Pronostico Fiorentina-Atalanta: Dea e Viola non invertono il trend - Fiorentina-Atalanta è una partita valida per la trentesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il sogno scudetto per l’Atalanta potrebbe essere definitivamente svanito nello scontro diretto di due settimane fa contro l’Inter, che si è confermata ancora una volta la “bestia nera” dei bergamaschi. Nel match che avrebbe potuto far volare in vetta la Dea a soli due mesi dalla fine del torneo, ad avere la meglio sono stati i nerazzurri meneghini, corsari 2-0 al Gewiss Stadium. 🔗ilveggente.it

Approfondimenti da altre fonti

quote Real Betis Fiorentina: il pronostico sugli spagnoli; Pronostici Real Betis - Fiorentina: quote, probabili formazioni e info utili per scommettere; Betis-Fiorentina, Palladino insegue la finale di Conference; Conference League, Betis-Fiorentina: pronostico e probabili formazioni. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Betis-Fiorentina: trasferta difficile per la Viola a caccia della terza finale - Betis e Fiorentina nelle quote estive erano la seconda e terza favorita per la vittoria del torneo dietro il Chelsea: pronostico rispettato e ora c’è da stabilire quale delle due in finale sfiderà (pr ... 🔗gazzetta.it

Betis-Fiorentina: formazioni, dove vederla in tv e streaming - Anche in Conference League adesso si fa sul serio e la Fiorentina è attesa dalla terza semifinale consecutiva della Cenerentola delle competizioni europee. I viola. 🔗calciomercato.com

Conference League, Betis Fiorentina: pronostici e quote, attenzione all'over - Betis Fiorentina, semifinale di Conference League: spagnoli molto favoriti, forse troppo, i viola possono far male in attacco ... 🔗assopoker.com