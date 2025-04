Pronostico Athletic Bilbao-Manchester United | i precedenti preoccupano Amorim

Athletic Bilbao-Manchester United è un match valido per l'andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.È indubbiamente la semifinale più interessante, dal momento che si sfidano due delle favorite della vigilia. Da una parte l'Athletic Bilbao, che quest'anno sa di avere un'occasione forse irripetibile: giocare la finalissima davanti al proprio pubblico. Il San Mamés, infatti, sarà teatro dell'ultimo atto dell'Europa League 2024-25. Dall'altra invece c'è il Manchester United, "costretto" invece a sollevare questa coppa per non restare fuori da tutto. Per i Red Devils, disastrosi in campionato, è l'unico modo, tra l'altro, di tornare in Champions League.Pronostico Athletic Bilbao-Manchester United: i precedenti preoccupano Amorim (Ansa) – Ilveggente.

