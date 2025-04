Progressi nei negoziati di pace Israele apre ma Hamas frena

negoziati di pace tra Hamas e Israele. A riaccendere la flebile speranza in un accordo che possa mettere fine alla guerra, che va avanti da quasi due anni, è stato un funzionario israeliano che, ai media di Tel Aviv, ha fatto il punto della situazione sulle trattative, rivelando che "al Cairo ci sono stati alcuni Progressi nei negoziati per la liberazione degli ostaggi, anche se non tutto ciò che dicono gli egiziani (secondo cui si registrano 'Progressi significativi', ndr) è vero".Secondo il dirigente — fedelissimo del primo ministro Benjamin Netanyahu — che ha chiesto l'anonimato, la tregua "è possibile", ma restano ancora diverse criticità, a partire dalla durata del cessate il fuoco: il movimento palestinese chiede una tregua di 5 anni, mentre Tel Aviv propone non più di 40 giorni.

