Programma Pippi | presentazione delle attività a sostegno di minori e famiglie

Programma di intervento e prevenzione dell’istituzionalizzazione di minori del Consorzio Ats Br4 a sostegno di bambini e famiglie con azioni finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 5 “Inclusione e Coesione”. 🔗 Brindisireport.it - Programma Pippi: presentazione delle attività a sostegno di minori e famiglie SAN PIETRO VERNOTICO - Al via il progetto deldi intervento e prevenzione dell’istituzionalizzazione didel Consorzio Ats Br4 adi bambini econ azioni finanziate nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione 5 “Inclusione e Coesione”. 🔗 Brindisireport.it

Tulipark di Bari: le date, le novità e le attività in programma - Torna a Bari in Str. Torremassimo Chiurla snc, Tulipark con diverse novità come l’aumento dell’estensione complessiva dell’area del parco. Nel parco sono presenti 300,mila bulbi nelle varietà, Bitter sweet orange, Bellavie, Ara Regina, Borgogna, Dolce vita, Texas, sono solo alcune delle... 🔗baritoday.it

