Prof di Unipi eletta presidente di Chimica Industriale della Società Chimica Italiana

Pisa, 30 aprile 2025 - Anna Maria Raspolli Galletti, professoressa ordinaria di Chimica Industriale all'Università di Pisa, è stata eletta presidente della Divisione di Chimica Industriale della Società Chimica Italiana per il triennio 2025-2027. Si tratta di un incarico prestigioso che, per la prima volta in Italia, viene ricoperto da una donna. La Società Chimica Italiana, fondata nel 1909, è un'associazione scientifica che conta oltre 5.700 iscritti. I soci svolgono la loro attività nelle università e negli enti di ricerca, nelle scuole, nelle industrie, nei laboratori pubblici e privati di ricerca e controllo, nella libera Professione. Essi sono uniti, oltre che dall'interesse per la scienza Chimica, dalla volontà di contribuire alla crescita culturale ed economica della comunità nazionale, al miglioramento della qualità della vita dell'uomo e alla tutela dell'ambiente.

