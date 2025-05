Procura di Vicenza indaga sul decesso di Vittoria Dal Lago nell’asilo nido di Dueville

Procura di Vicenza hanno avviato un'indagine approfondita in relazione alla tragica scomparsa della piccola Vittoria Dal Lago, bambina di appena un anno, la cui prematura dipartita si è verificata durante il ricovero d'urgenza presso il San Bortolo di Vicenza. Modalità del ritrovamento Nel contesto delle operazioni investigative, è emerso che la . L'articolo Procura di Vicenza indaga sul decesso di Vittoria Dal Lago nell'asilo nido di Dueville è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

Ponte crollato per il maltempo, la Procura di Vicenza indaga per disastro colposo | Trovati i corpi di padre e figlio dispersi - Leone Francesco Nardon, 65 anni, e il figlio Francesco, di 34, stavano andando a Valdagno per portare il proprio aiuto come volontari. Veneto, Zaia dichiara lo stato di emergenza 🔗tgcom24.mediaset.it

Esplosione deposito Eni di Calenzano, procura indaga per inquinamento ambientale - CALENZANO – Esplosione deposito Eni di Calenzano, procura indaga per inquinamento ambientale Esplosione deposito Eni di Calenzano, provincia di Firenze, del 9 dicembre scorso costata la vita a cinque persone. Nell’ambito delle indagini la procura di Prato ha “conferito incarico di consulenza tecnica per individuare se l’evento e le condotte successive abbiano prodotto inquinamento ambientale. Lo rende noto la procura di Prato con una nota firmata dal procuratore capo Luca Tescaroli. 🔗corrieretoscano.it

La procura di Milano indaga su Amazon per frode fiscale. Il colosso potrebbe dover pagare fino a 3 miliardi - La Procura di Milano sta indagando il gruppo Amazon per una presunta frode fiscale da 1,2 miliardi di euro. Calcolando anche sanzioni ed interessi si sale fino a 3 miliardi, che riguardano condotte illecite realizzate nel 2019, 2020 e 2021. A darne notizia è il Corriere della Sera. Nell’inchiesta sono indagati anche tre top manager dell’azienda. L’inchiesta, coordinata dal pm Elio Ramondini e condotta dalla Guardia di Finanza di Monza, è stata aperta nel 2021 dopo alcuni controlli di routine. 🔗ilfattoquotidiano.it

Vicenza, bimba di un anno muore nella culla di un asilo nido a Dueville: «Ci sarà l'autopsia» - A scoprire il corpo ormai senza vita di Vittoria Dal Lago è stata un'educatrice. Tra le ipotesi la sindrome della morte improvvisa del lattante ... 🔗corrieredelveneto.corriere.it

Valdagno, la procura di Vicenza apre un fascicolo dopo la morte di due persone nel crollo del ponte: “Omicidio colposo plurimo” - Gli inquirenti hanno sequestrato anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Comune, a pochi passi dal ponte, che avrebbero ripreso il momento della tragedia Omicidio plurimo colposo: questo i ... 🔗informazione.it

Esiti contrastanti nelle perizie sulla morte della 63enne: le versioni di procura, marito e fratello a confronto - Le perizie mediche sul caso della donna di 63 anni morta in circostanze violente mostrano versioni contrastanti tra procura, marito Sebastiano Visentin e fratello Sergio Resinovich, complicando le ind ... 🔗gaeta.it