Processo morte Maradona | Vietarono l' ingresso ai medici

Vietarono l'ingresso ai medici, nella stanza era permesso tutto". Questo l'ennesimo retroscena shockante sulla morte del Pibe de oro che arriva dal Processo in corso a Buenos Aires. Rivelazioni sconvolgenti di Fernando Villarejo, capo del reparto di terapia intensiva della clinica Olivos dove Diego era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa il 3 novembre 2020 per la rimozione di un ematoma, 22 giorni prima di morire. Leopoldo Luque, medico personale di Maradona, indagato insieme alla psichiatra Agustina Cosachov per negligenza medica e abbandono di persona avrebbe infatti vietato l'ingresso ai dottori che avrebbero dovuto valutare il decorso operatorio del campione argentino. Divieto esteso anche al dottor Mario Schiter e a una psichiatra contattati dalle figlie di Maradona. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Processo morte Maradona: "Vietarono l'ingresso ai medici" l'ai, nella stanza era permesso tutto". Questo l'ennesimo retroscena shockante sulladel Pibe de oro che arriva dalin corso a Buenos Aires. Rivelazioni sconvolgenti di Fernando Villarejo, capo del reparto di terapia intensiva della clinica Olivos dove Diego era stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa il 3 novembre 2020 per la rimozione di un ematoma, 22 giorni prima di morire. Leopoldo Luque, medico personale di, indagato insieme alla psichiatra Agustina Cosachov per negligenza medica e abbandono di persona avrebbe infatti vietato l'ai dottori che avrebbero dovuto valutare il decorso operatorio del campione argentino. Divieto esteso anche al dottor Mario Schiter e a una psichiatra contattati dalle figlie di. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Maradona, al via processo a medici per la morte - Ha preso il via nel tribunale argentino di San Isidro a Buenos Aires il processo all’equipe medica, composta da sette persone, che aveva in cura Diego Armando Maradona e che è accusata di negligenza per la scomparsa del pibe avvenuta il 25 novembre 2020 per un arresto cardiaco. La famiglia del Pibe presente in aula Tre giudici saranno chiamati a decidere se gli imputati, tra cui un neurochirurgo, uno psichiatra e alcuni membri dello staff sanitario, verranno giudicati colpevoli di omicidio colposo, per il quale è prevista una pena fino a un massimo di 25 anni. 🔗lapresse.it

La morte di Maradona: un processo…Parla Diego Armando Jr - Diego Armando Maradona Junior è intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo- II Tempo’. “Il primo pensiero all’apertura del processo? Ho pensato “finalmente ci siamo riusciti” perché sono passati quasi quattro anni e mezzo. Parlo al plurale perché parlo per me e i miei fratelli, sapevamo che sarebbe stato un momento difficile della nostra vita e sapevamo l’avremmo dovuto affrontare però arriva in un momento in cui tutti noi siamo uniti e coesi per cercare quelle risposte e avere giustizia per la morte di nostro padre”. 🔗terzotemponapoli.com

Il processo per la morte di Maradona e…Parla Diego Armando Jr. - Il processo per la morte di Maradona e… A Radio Marte ne ha parlato Diego Armando Jr. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Da ieri si è aperto un capitolo lungo, complicato e difficile per la nostra famiglia. Ed è un momento che affronteremo con la determinazione che ci ha insegnato nostro padre, consapevoli di avergli promesso che avrebbe avuto giustizia. 🔗terzotemponapoli.com

