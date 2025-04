Probabili formazioni Serie B | orari e dove vedere le partite della 36esima giornata

giornata di Serie B che si giocherà tutta in una giornata: domani, infatti, andranno in scena tutte le dieci gare, con diversi scontri fondamentali. Si parte con il match tra Juve Stabia e Catanzaro, in programma alle 12:30 al Romeo Menti, che profuma di playoff: i campani sono quinti in classifica con 50 punti conquistati, mentre i giallorossi sono settimi con due lunghezze in meno. I primi devono tornare alla vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la Cremonese quarta, mentre il Catanzaro ha bisogno di ritrovare un successo dopo quattro partite dove sono arrivati solo due punti. Alle 15 si giocheranno ben sette gare: Pisa – Frosinone, Spezia – Salernitana, Cosenza – Bari, Sampdoria – Cremonese, Palermo – Sudtirol, Mantova – Cesena e Modena – Reggiana, mentre alle 17:15 sarà la volta di Cittadella – Brescia, scontro importantissimo in chiave salvezza. 🔗 Sport.quotidiano.net - Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 36esima giornata Roma, 30 aprile 2025 – TrentaseiesimadiB che si giocherà tutta in una: domani, infatti, andranno in scena tutte le dieci gare, con diversi scontri fondamentali. Si parte con il match tra Juve Stabia e Catanzaro, in programma alle 12:30 al Romeo Menti, che profuma di playoff: i campani sono quinti in classifica con 50 punti conquistati, mentre i giallorossi sono settimi con due lunghezze in meno. I primi devono tornare alla vittoria per tenere vive le speranze di acciuffare la Cremonese quarta, mentre il Catanzaro ha bisogno di ritrovare un successo dopo quattrosono arrivati solo due punti. Alle 15 si giocheranno ben sette gare: Pisa – Frosinone, Spezia – Salernitana, Cosenza – Bari, Sampdoria – Cremonese, Palermo – Sudtirol, Mantova – Cesena e Modena – Reggiana, mentre alle 17:15 sarà la volta di Citta– Brescia, scontro importantissimo in chiave salvezza. 🔗 Sport.quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Serie A, Milan-Como: probabili formazioni e dove vederla | LIVE NEWS - Alle ore 18:00 c'è Milan-Como a 'San Siro': ecco a voi il LIVE con la diretta testuale della partita dei rossoneri di Sérgio Conceição 🔗pianetamilan.it

Inter-Fiorentina probabili formazioni Serie A: le scelte di Inzaghi - Inter-Fiorentina e le probabili formazioni in Serie A in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Partita valida per la 24ª giornata di Serie A. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurra MILANO – L’Inter di Simone Inzaghi affronterà nuovamente la Fiorentina di Raffaele Palladino a distanza di appena quattro giorni dal recupero dell’andata. 🔗inter-news.it

Probabili Formazioni Serie A 2024/2025, la guida alla 25ª Giornata - Ecco come scenderanno in campo le venti squadre del massimo campionato: probabili formazioni Serie A 2024/2025 Con l’avvio del massimo campionato italiano, anche per la stagione 2024/25, i fantallenatori, settimana per settimana, schierano la loro squadra al Fantacalcio in base alle probabili formazioni della Serie A. La Serie A 2024/2025 inizia sabato 17 agosto 2024 […] 🔗calcionews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Sampdoria-Cremonese, probabili formazioni: le scelte di Evani e Stroppa; Cosenza-Bari: probabili formazioni e dove vederla in tv; Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 36esima giornata; Probabili Formazioni Serie A 2024/2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Probabili formazioni Serie B: orari e dove vedere le partite della 36esima giornata - Lo scontro playoff Juve Stabia – Catanzaro aprirà la giornata domani alle 12:30, Sassuolo – Carrarese alle 19:30 chiuderà il turno ... 🔗sport.quotidiano.net

Cittadella-Brescia: probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 1 Le probabili formazioni di Cittadella-Brescia, partita valida per la 36a giornata del campionato di Serie B, in programma giovedì 1° maggio alle 17:15. Il 36° turno di Serie B propo ... 🔗calciostyle.it

Mantova-Cesena: probabili formazioni e dove vederla - Visualizzazioni: 25 la 36° giornata della Serie B tra le sfide in programma c’è Mantova-Cesena: i virgiliani sono al 14° posto in classifica, i romagnoli sono al 10° posto. La 36° giornata della Serie ... 🔗calciostyle.it