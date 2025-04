Principe Andrea nuove accuse | Coinvolto anche in uno scandalo milionario sul Covid è sempre più imbarazzante per Re Carlo

nuove ombre si allungano sulla figura del Principe Andrea, sempre più avvolto da una spirale di scandali, affari ambigui e controversie internazionali. Se per molti anni è stato uno degli esponenti più attivi della famiglia reale britannica, oggi il suo nome è associato a una serie di vicende che ne hanno compromesso irrimediabilmente la reputazione pubblica e politica.Leggi anche: “Sto morendo, mi hanno investita”. Virginia Giuffe, l’accusatrice del Principe Andrea, in ospedaleL’ascesa con Pitch@Palace e la caduta post EpsteinNel 2014, il duca di York aveva lanciato Pitch@Palace, una piattaforma nata per promuovere giovani start up e iniziative imprenditoriali innovative, fungendo anche da vetrina internazionale per il network di contatti della royal family. Nel 2017, il progetto si era ampliato con la creazione della Pitch@Palace Global Ltd, segnando una nuova fase del suo impegno nel mondo degli affari. 🔗 Thesocialpost.it - Principe Andrea, nuove accuse: “Coinvolto anche in uno scandalo milionario sul Covid, è sempre più imbarazzante per Re Carlo” ombre si allungano sulla figura delpiù avvolto da una spirale di scandali, affari ambigui e controversie internazionali. Se per molti anni è stato uno degli esponenti più attivi della famiglia reale britannica, oggi il suo nome è associato a una serie di vicende che ne hanno compromesso irrimediabilmente la reputazione pubblica e politica.Leggi: “Sto morendo, mi hanno investita”. Virginia Giuffe, l’accusatrice del, in ospedaleL’ascesa con Pitch@Palace e la caduta post EpsteinNel 2014, il duca di York aveva lanciato Pitch@Palace, una piattaforma nata per promuovere giovani start up e iniziative imprenditoriali innovative, fungendoda vetrina internazionale per il network di contatti della royal family. Nel 2017, il progetto si era ampliato con la creazione della Pitch@Palace Global Ltd, segnando una nuova fase del suo impegno nel mondo degli affari. 🔗 Thesocialpost.it

