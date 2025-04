Princess e il sogno spezzato di diventare pasticciera Il ricordo di familiari e amici

diventare pasticciera. A giugno avrebbe completato il percorso di studi per poi, chissà, trovare il lavoro tanto desiderato. Aiutava la madre in casa, accudiva la sorellina e non si tirava mai indietro se un amico chiedeva aiuto. Così viene descritta Princess Dian Balog da E., sua cugina, sconvolta come il resto della famiglia dalla tragedia che venerdì sera ha spezzato la vita della diciassettenne, investita da un treno alla stazione di Greco Pirelli. "Era una ragazza d'oro".La giovane, che avrebbe compiuto 18 anni il 25 luglio, era in compagnia della madre cinquantenne, del cugino e del figlio dodicenne di lui sulla banchina della stazione dopo aver trascorso la giornata del 25 aprile a casa di uno zio: erano le 22 e insieme attendevano il treno che li avrebbe portati fino a Garibaldi (da lì, verosimilmente, avrebbero preso la metropolitana per raggiungere la loro casa al quartiere Stadera).

