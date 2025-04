Primo strappo tra sindaco e consigliera | il bilancio passa senza la ' dissidente'

Il Consiglio comunale di Casal di Principe ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, ma l'assenza della consigliera Lia Caterino ha lasciato il segno, segnando il Primo vero 'strappo' tra l'esponente politica e il sindaco Renato Corvino. Un'assenza che non passa inosservata.

