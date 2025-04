Primo Maggio uniti per un lavoro sicuro

Ecodibergamo.it - «Primo Maggio, uniti per un lavoro sicuro» LA FESTA . Infortuni in leggero calo nella nostra provincia, ma i sindacati puntano a tenere alta l’attenzione. Al corteo attese 3mila persone. Cgil, Cisl e Uil: «Stabilizzazione e formazione, deterrenti contro gli incidenti». 🔗 Ecodibergamo.it

Primo Maggio, i sindacati della 'Triplice' uniti per la sicurezza sul lavoro - TRIESTE - Sicurezza sul lavoro. E' il primo, e forse più pregnante, tema che Cgil, Cisl e Uil sollevano alla vigilia del Primo Maggio. "Solo nei primi due mesi di quest'anno l'Italia ha visto 138 infortuni mortali, il 16 per cento in più rispetto a quelli di gennaio febbraio 2024" ricorda Michele... 🔗triesteprima.it

Primo Maggio a Roma con Lauro, Elodie, Brunori, Giorgia: 50 artisti «Uniti per un lavoro sicuro». Il Concertone omaggia il Papa - Il Concertone si riprende piazza San Giovanni , totalmente rinnovata (è stata progettata una copertura parziale per proteggerla), dopo la parentesi al Circo Massimo dell’anno scorso e lo fa nel segno di «Uniti per un lavoro sicuro» , lo slogan scelto per il 2025 dai sindacati che promuovono l’evento. Sul palco si alterneranno (in ordine alfabetico) Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and... 🔗feedpress.me

Corteo primo maggio 2025 a Milano: “Uniti per un lavoro sicuro”. Percorso, orari e concerto - Milano, 28 aprile 2025 – “Uniti per un lavoro sicuro”: è questo lo slogan che Cgil, Cisl e Uil hanno scelto per la Festa dei Lavoratori 2025. I tre sindacati confederali dedicano la giornata del Primo Maggio 2025 al problema delle morti e degli infortuni sul lavoro. Un tema di "drammatica attualità" visto che nel 2024 - sottolineano - nell’area metropolitana milanese, si sono verificati 44 incidenti mortali (1 ogni 8 giorni) e si sono contate 36. 🔗ilgiorno.it

Uniti per un lavoro sicuro. Il territorio si mobilita. Tutte le iniziative per il Primo Maggio - A Pistoia il corteo partirà alle 9.45 da Porta Lucchese . Poi, in piazza del Duomo è in programma il comizio di Serena Sorrentino. "Rispettare i contratti collettivi nazionali, fare più controlli e sa ... 🔗msn.com

1 Maggio: corteo "Uniti per lavoro sicuro" - Roma e' stata individuata come una delle tre citta' italiane in cui si terra' la manifestazione nazionale unitaria di Cgil, Cisl e Uil ... 🔗rainews.it

Primo Maggio, perché si celebra la Festa dei Lavoratori: quando è stata istituito e in quali Paesi, le riforme, le lotte e le critiche di oggi - Non solo il Concertone di Roma. Domani, giovedì Primo Maggio, si celebra la Festa dei Lavoratori. Una giornata importante per onorare e ricordare le lotte del movimento operaio per i ... 🔗msn.com