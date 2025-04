Primo Maggio una messa per il mondo del lavoro al poliambulatorio

messaggio per il mondo del lavoro, anche quello della sanità. Sarà il poliambulatorio sanitario Ravenna 33 ad ospitare giovedì Primo Maggio alle 18 la messa per il mondo del lavoro. A presiederla l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni al piano terra della. 🔗 Ravennatoday.it - Primo Maggio, una messa per il mondo del lavoro al poliambulatorio La speranza comeggio per ildel, anche quello della sanità. Sarà ilsanitario Ravenna 33 ad ospitare giovedìalle 18 laper ildel. A presiederla l’arcivescovo di Ravenna-Cervia, monsignor Lorenzo Ghizzoni al piano terra della. 🔗 Ravennatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio a Riccione: tra picnic, musica e riflessioni sul mondo del lavoro - La Festa dei Lavoratori si apre con il tradizionale picnic cittadino nel parco di Villa Lodi Fè, uno spazio suggestivo in stile inglese, caratterizzato da forme morbide e ondulate che si snodano tra alberi e boschetti, incorniciando un edificio dei primi del ’900 in stile eclettico, arricchito da... 🔗riminitoday.it

Prato, primo maggio in Duomo: messa per i lavoratori e ostensione del Sacro Cingolo - Prato, 30 aprile 2025- La messa per i lavoratori e l’ostensione del Sacro cingolo mariano. Sono due le celebrazioni in programma nella giornata del primo maggio nella cattedrale di Prato. Per la Chiesa la festività civile ha un duplice significato: si vuole onorare il mondo del lavoro e la Madonna, alla quale è dedicato tradizionalmente il mese di maggio. La messa in duomo è alle ore 9,30, celebrata in suffragio di tutte le persone morte sul lavoro. 🔗lanazione.it

Primo maggio a Riccione: tra picnic, musica e riflessioni sul mondo del lavoro - La Festa dei Lavoratori si apre con il tradizionale picnic cittadino nel parco di Villa Lodi Fè, uno spazio suggestivo in stile inglese, caratterizzato da forme morbide e ondulate che si snodano tra alberi e boschetti, incorniciando un edificio dei primi del ’900 in stile eclettico, arricchito da... 🔗riminitoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primo Maggio, una messa per il mondo del lavoro al poliambulatorio; Prato, primo maggio in Duomo: messa per i lavoratori e ostensione del Sacro Cingolo; 1° maggio, Santa Messa per il mondo del lavoro; A Mattarello il Primo Maggio la Messa per il mondo del lavoro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo maggio. Messa per il mondo del lavoro a Ravenna 33. A presiederla l’arcivescovo, monsignor Lorenzo Ghizzoni - La speranza come messaggio per il mondo del lavoro, anche quello della sanità. Sarà il poliambulatorio sanitario Ravenna 33 ad ospitare giovedì ... 🔗ravennanotizie.it

Passato e presente del "Primo Maggio" - La Festa dei Lavoratori parte con la rivendicazione operaia di metà Ottocento "Otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire". Il Concertone, quest'anno a Piazza San Giovanni, con motto "Uniti p ... 🔗globalist.it

Perché il primo maggio è la Festa del lavoro - Le radici della festa rimandano alla fine dell'Ottocento ma il tema dei diritti sul lavoro è decisamente attuale ... 🔗wired.it