Primo Maggio Rubino Ugl Salerno | La sicurezza sul lavoro resta un diritto negato

Primo Maggio non può prescindere da una denuncia forte: la sicurezza sul lavoro resta un tema colpevolmente sottovalutato. A lanciare l'allarme è Carmine Rubino, segretario generale della Ugl Salerno. Il sindacato provinciale quest'anno, con una delegazione di 54 iscritti, sarà presente alla manifestazione nazionale dell'Ugl in programma a Frosinone. "Un bus diretto da Salerno partirà alla volta di Frosinone. Abbiamo ricevuto molte adesioni e questo ci fa piacere. Anzi, abbiamo dovuto dire anche qualche no", ha detto Rubino.Per il segretario della Ugl provinciale, servono interventi strutturali e un cambio culturale profondo: "Ogni anno, in occasione della Festa dei Lavoratori, ci ritroviamo a fare bilanci drammatici sulle morti bianche.

