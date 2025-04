Primo Maggio quali sono i piatti della tradizione per la Festa dei Lavoratori

Primo Maggio a tavola? quali sono le tradizioni che sono giunte fino a noi? Questa giornata è dedicata ai Lavoratori: un giorno di Festa in cui milioni di italiani si riuniscono insieme alla famiglia o agli amici. Ma, al di là dei piatti nuovi o sfiziosi che si desidera portare sulla tavola, vogliamo fare un tuffo nella storia e parlare delle ricette che appartengono alla tradizione. Dall'antipasto a base di fave e pecorino fino alla "ghiotta" siciliana, scopriamo quali sono i piatti tipici del Primo Maggio da preparare.Fave e pecorino, un grande classicoÈ tra gli abbinamenti più gustosi e semplici: basta portare in tavola un tagliere con le fave già sbucciate e il pecorino, da accompagnare con il pane casereccio. È un grande classico delle tavole delle Marche, del Lazio, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Molise.

