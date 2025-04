Primo Maggio nelle Cerbaie escursione a piedi

Primo Maggio, una giornata fra natura e buona cucina. Passeggiata storico-naturalistica di circa 13km fra boschi e campagna lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena.Partenza dal selciato storico della Via Francigena.Ritrovo ore 9:30 davanti alla Chiesa di Galleno e. 🔗 Pisatoday.it - Primo Maggio nelle Cerbaie, escursione a piedi Per il, una giornata fra natura e buona cucina. Passeggiata storico-naturalistica di circa 13km fra boschi e campagna lungo uno dei tratti più suggestivi della Via Francigena.Partenza dal selciato storico della Via Francigena.Ritrovo ore 9:30 davanti alla Chiesa di Galleno e. 🔗 Pisatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primavera nelle Cerbaie: escursioni a piedi; Cosa fare a Pisa e provincia nel weekend lungo del Primo Maggio; Escursione sulla Francigena alle Cerbaie; Rinasce il lago di Sibolla. Escursioni, visite e gite. Calendario ricco per tutta la primavera. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

'1° Maggio nelle Cerbaie': una giornata tra storia, natura e buona cucina sulla Via Francigena - Un evento speciale in occasione della Festa dei Lavoratori. Un’iniziativa pensata per offrire un'esperienza immersiva nella natura e nella storia locale, ... 🔗gonews.it

Concerto Primo Maggio 2025 a Roma: cast, scaletta e ordine d’uscita - Ritorna nel 2025 il classico Concerto Primo Maggio di Roma che quest’anno torna in Piazza San Giovanni, dopo l’edizione 2024 al Circo Massimo. Ecco le prime conferme sul cast, che poi saranno seguite ... 🔗radiomusik.it