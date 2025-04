Primo Maggio Meloni cita Mattarella | Basta indifferenza sui morti sul lavoro

Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. È il motivo per il quale questo governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con la patente a crediti, con l'assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione". Così la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio pubblicato sui social alla vigilia del Primo Maggio.

