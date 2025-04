Primo Maggio | Mattarella richiama l’attenzione sui salari inadeguati in Italia

Primo Maggio, Mattarella in visita alla BSP Phamaceuticals SpA: salari inadeguati e Sicurezza sul lavoro sono grandi questioni per l'Italia

In occasione della Festa del Lavoro, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la BSP Pharmaceuticals S.p.A. di Latina, realtà d'eccellenza nel settore farmaceutico. Durante il suo intervento, il Capo dello Stato ha affrontato con fermezza alcuni tra i temi più urgenti e sensibili del panorama Italiano: la questione salariale e la sicurezza sul lavoro.

Richiamando i dati contenuti nel Rapporto mondiale 2024-2025 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, Mattarella ha evidenziato come l'Italia "si distingua per una dinamica salariale negativa nel lungo periodo, con salari reali inferiori a quelli del 2008", nonostante la ripresa economica iniziata nel 2024 e l'incremento della produttività già a partire dal 2022.

