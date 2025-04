Primo Maggio in Irpinia | Sviluppo Bloccato Giovani in Fuga

Irpinia si presenta con un bilancio amaro e preoccupante: un territorio intrappolato tra la crisi industriale, la fine imminente degli ammortizzatori sociali e un esodo Giovanile sempre più drammatico.Il nostro sistema industriale è al collasso. Centinaia di lavoratori rischiano di perdere il proprio impiego, senza alcuna prospettiva concreta. Emblematico è il caso dei lavoratori dell'Asidep: vittime di un sistema politico clientelare, incapace di gestire società pubbliche con criteri di efficienza e responsabilità. Si scaricano colpe e responsabilità su chi ogni giorno manda avanti il Paese, senza alcuna pietà per le famiglie coinvolte.Anche la vertenza Arcelor rappresenta un punto critico: può e deve diventare un banco di prova per dimostrare che la difesa del lavoro è ancora possibile.

