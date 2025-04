Primo maggio in città regolare la raccolta del secco residuo

raccolta differenziata regolare ad Agrigento, domani, giovedì Primo maggio. Gli operatori ecologici del raggruppamento di imprese Iseda, Sea e Seap, saranno regolarmente al lavoro per la raccolta del secco residuoindifferenziato previsto dal calendario giornaliero.Rimarrà invece chiusa, come. 🔗 Agrigentonotizie.it - Primo maggio, in città regolare la raccolta del secco residuo differenziataad Agrigento, domani, giovedì. Gli operatori ecologici del raggruppamento di imprese Iseda, Sea e Seap, saranno regolarmente al lavoro per ladelindifferenziato previsto dal calendario giornaliero.Rimarrà invece chiusa, come. 🔗 Agrigentonotizie.it

Sboccia il centro della città etrusca. Primo maggio con Cortona in Fiore - Il centro storico di Cortona si prepara a fiorire, letteralmente, in occasione della nuova edizione di "Cortona in Fiore", in programma giovedì 1° maggio. Un’intera giornata dedicata al mondo florovivaistico e alle eccellenze artigianali e agroalimentari del territorio, con occhio di riguardo per le famiglie e i più piccoli. Appuntamento dalle 9 alle 20 in piazza della Repubblica, piazza Signorelli e piazza Garibaldi per la tradizionale Mostra Mercato dei Fiori e del Rame, tra esposizioni di piante, fiori, decorazioni da giardino, prodotti tipici e manufatti artigianali. 🔗lanazione.it

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città - Il primo maggio è alle porte, cosa fare in città? C'è il Concertone, ovviamente, che torna in piazza San Giovanni in Laterano, ma sono tanti altri gli appuntamenti da non perdere a Roma e dintorni. Mercatini, manifestazioni gastronomiche e sportive, sagre e tanto altro. RomaToday ha... 🔗romatoday.it

Primo Maggio, la Uil: «Saremo in tutte le città. C'è ancora tanto da fare in ambito di diritti» - Tanti eventi e appuntamenti, con ospiti istituzionali, sono previsti, in tutto il territorio veneto, per il Primo Maggio, giorno in cui si celebra la Festa del lavoro. «In questa Giornata – ha dichiarato Roberto Toigo, segretario generale della Uil Veneto che sarà presente a Vicenza – ... 🔗padovaoggi.it

