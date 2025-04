Primo Maggio in Abruzzo | CGIL guida la protesta per lavoro e diritti

Abruzzo, la CGIL organizza eventi per il Primo Maggio, focalizzandosi su sicurezza sul lavoro, diritti dei lavoratori e promozione dei referendum di giugno. Il Primo Maggio 2025 in Abruzzo si preannuncia come una giornata di intensa mobilitazione, con la CGIL che guida una serie di iniziative volte a mettere in luce le sfide legate al lavoro, alla sicurezza e ai diritti dei lavoratori. Le manifestazioni, distribuite su tutto il territorio regionale, mirano anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sui referendum previsti per l'8 e 9 giugno. A Giulianova, in provincia di Teramo, l'evento intitolato "Uniti per un lavoro sicuro" avrà inizio alle 9:30 in via Matteotti, seguito da un corteo che si concluderà in piazza della Libertà con l'intervento del segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri. 🔗 Abruzzo24ore.tv - Primo Maggio in Abruzzo: CGIL guida la protesta per lavoro e diritti Roma - In, laorganizza eventi per il, focalizzandosi su sicurezza suldei lavoratori e promozione dei referendum di giugno. Il2025 insi preannuncia come una giornata di intensa mobilitazione, con lacheuna serie di iniziative volte a mettere in luce le sfide legate al, alla sicurezza e aidei lavoratori. Le manifestazioni, distribuite su tutto il territorio regionale, mirano anche a sensibilizzare l'opinione pubblica sui referendum previsti per l'8 e 9 giugno. A Giulianova, in provincia di Teramo, l'evento intitolato "Uniti per unsicuro" avrà inizio alle 9:30 in via Matteotti, seguito da un corteo che si concluderà in piazza della Libertà con l'intervento del segretario generale dellaMolise, Carmine Ranieri. 🔗 Abruzzo24ore.tv

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Approfondimenti da altre fonti

Abruzzo, la Cgil celebra il Primo Maggio tra lavoro, diritti e referendum: eventi in tutta la regione - La Cgil Abruzzo si prepara a celebrare il Primo Maggio con una serie di iniziative diffuse su tutto il territorio regionale. Tra dibattiti, cortei, concerti, premiazioni e momenti di riflessione, il lavoro sarà il protagonista assoluto, con particolare attenzione ai temi della sicurezza, dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e ai referendum del prossimo 8 e 9 giugno. A Chieti, alla Villa Comunale, dalle ore 10:00 si terrà un incontro con la cittadinanza, promosso dal sindacato e dal coordinamento referendario. 🔗laprimapagina.it

Primo Maggio, Lucchi (Pd): "Sostegno ai referendum della Cgil, più tutele contro la precarietà" - Con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata lunedì 28 aprile, ha preso il via simbolicamente la settimana che conduce al Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una ricorrenza che quest’anno assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nel percorso... 🔗cesenatoday.it

Il primo maggio in Irpinia: CGIL, CISL e UIL uniti per tutelare i lavoratori - L'1 maggio, festa dei lavoratori e delle lavoratrici, CGIL, CISL, UIL uniti per un lavoro sicuro, per un nuovo modello di sviluppo irpino. Il primo maggio si terrà, presso lo stabilimento ArcelorMittal di Luogosano. Ci ritroveremo dalle ore 9:30 alle ore 13:00. Interverrano i delegati, le... 🔗avellinotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Le piazze del Primo Maggio nei territori; 1 Maggio, Cgil si mobilita con iniziative in tutto l'Abruzzo; Primo maggio. La Cgil mobilita l’Abruzzo: al centro lavoro e sicurezza; PRIMO MAGGIO: UIL ABRUZZO, INIZIATIVE A TAGLIACOZZO, PINETO E PESCARA. 🔗Su questo argomento da altre fonti

1 Maggio, Cgil si mobilita con iniziative in tutto l'Abruzzo - Dibattiti, convegni, incontri, feste: la Cgil si prepara a celebrare il Primo Maggio in Abruzzo. Ampio spazio ai referendum dell'8 e 9 giugno prossimi. (ANSA) ... 🔗msn.com

Primo Maggio, Cgil si mobilita: appuntamento in piazza Umberto I a Luco dei Marsi - Luco dei Marsi. Dibattiti, convegni, incontri, feste: la Cgil si prepara a celebrare il Primo Maggio in Abruzzo. Ampio spazio ... 🔗marsicalive.it

PRIMO MAGGIO: UIL ABRUZZO, INIZIATIVE A TAGLIACOZZO, PINETO E PESCARA - PESCARA – “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan che accompagna quest’anno le iniziative del Primo Maggio di Cgil, Cisl e Uil che celebreranno la Festa dei lavoratori, rispettivamente a Roma, Castel ... 🔗abruzzoweb.it