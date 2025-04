Primo maggio | gli studi medici aperti dove andare in caso di necessità

Per supportare i cittadini durante la festività del 1° maggio, sabato 3 e domenica 4 sono previste sul territorio di Asl3 aperture straordinarie di studi medici. L'offerta è aperta a tutti i cittadini di Asl3, che possono rivolgersi ai medici che compaiono nell'elenco di seguito riportato.

Sanità, accordo con medici generali per l’apertura degli ambulatori a Pasqua e al Primo Maggio - Regione Liguria ha rinnovato l'accordo con i medici di medicina generale per le aperture nelle festività e nei ponti di Pasqua, 25 aprile e 1° maggio, per offrire alla popolazione un punto appropriato di riferimento assistenziale 🔗ilsecoloxix.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo maggio: gli studi medici aperti, dove andare in caso di necessità - L'ambulatorio è attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20 in accesso diretto. Indirizzo: via O. Gallino 5 Genova Pontedecimo ... 🔗genovatoday.it

Ponte del 1 maggio, gli studi medici e ambulatori aperti a Genova per i casi a bassa complessità - Genova. Per supportare i cittadini durante la festività del 1 maggio, sabato 3 e domenica 4 sono previste sul territorio della Asl 3 aperture straordinarie di studi medici. L’offerta è aperta a tutti ... 🔗msn.com

Ecco gli studi dei medici di Medicina generale che saranno aperti giovedì 1° maggio in città - Asl 5 comunica gli studi dei professionisti che saranno aperti giovedì 1° maggio nel Distretto sociosanitario 18, in seguito all’accordo stipulato tra la ... 🔗msn.com