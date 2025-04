Primo Maggio cosa pensano gli italiani del lavoro? Legacoop | Trappola di fatica e frustrazione

Roma, 30 aprile 2025 – Che cosa rappresenta il lavoro oggi per gli italiani? È ancora percepito come fattore identitario, elemento di dignità, opportunità di crescita? Il Report FragilItalia 'lavoro e alienazione', realizzato da Area Studi Legacoop in collaborazione con Ipsos, in base ai risultati di un sondaggio condotto su un campione rappresentativo della popolazione italiana per testarne le opinioni relative al tema, delinea una realtà molto diversa, di diffusa insoddisfazione e disaffezione verso il lavoro, con differenze significative relative, soprattutto, all'età e al ceto di appartenenza e, per talune evidenze, al livello di istruzione."Il lavoro, da motore di dignità e sviluppo, si sta trasformando sempre più in un fattore di insoddisfazione e alienazione", afferma Simone Gamberini, presidente di Legacoop.

