TRIESTE - Domani alle 10 presso il salone di rappresentanza della Prefettura di Trieste, si svolgerà la cerimonia della consegna delle "Stelle al merito del lavoro" e dei relativi brevetti concessi dal presidente della Repubblica, per il 2025, a 22 nuovi maestri del lavoro del Friuli Venezia.

Ventidue, voce ironica e pungente verso il palco del Primo Maggio 2025 - Nel mondo della musica emergente, ci sono artisti che non solo si fanno notare per il talento, ma anche per la visione con cui costruiscono il proprio percorso. Ventidue è una di loro. Cantautrice e pianista con una formazione solida alle spalle – tra conservatorio e St. Louis College of Music – sta vivendo uno dei momenti più importanti della sua carriera: la finalissima del contest Primo Maggio NEXT, che il 22 aprile decreterà tre nomi destinati al grande palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. 🔗dailyshowmagazine.com

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Primo maggio, conferite ventidue decorazioni al merito del lavoro - Domani si svolgerà la cerimonia della consegna delle "Stelle al Merito del Lavoro" e dei relativi brevetti concessi dal presidente della Repubblica, per il 2025, a 22 nuovi lavoratori dipendenti del F ... 🔗triesteprima.it

Concerto del Primo Maggio 2025, annunciati i primi artisti - La lineup del Concerto del Primo Maggio – appuntamento immancabile ... Sils, Tara, Venice e Ventidue) che sono stati annunciati, solamente 3 faranno parte del cast artistico del Concertone ... 🔗dilei.it

Primo maggio, annunciati i conduttori: sul palco Noemi, Ermal Meta e BigMama - Sono stato ufficializzati i nomi dei conduttori della prossima edizione del Primo maggio: saranno Noemi, Ermal Meta e BigMama presenteranno il concertone che quest'anno tornerà nella sede ... 🔗repubblica.it