Primo Maggio con le famiglie in difficoltà iniziativa della comunità di Sant' Egidio

comunità di Sant’Egidio celebra il Primo Maggio insieme ai poveri, agli anziani, e alle famiglie in difficoltà. Una giornata di festa e condivisione che si terrà a Forte San Jachiddu, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà, nello spirito dell’iniziativa che coinvolge. 🔗 Messinatoday.it - Primo Maggio con le famiglie in difficoltà, iniziativa della comunità di Sant'Egidio Anche a Messina, ladicelebra ilinsieme ai poveri, agli anziani, e allein. Una giornata di festa e condivisione che si terrà a Forte San Jachiddu, all’insegna dell’amicizia esolidarietà, nello spirito dell’che coinvolge. 🔗 Messinatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo maggio, Sergio Mattarella sui salari insufficienti: «Tante famiglie non reggono più l'aumento del costo della vita» - Il presidente della Repubblica ha espresso preoccupazione per la situazione economica di tante famiglie nel nostro Paese legata all'incertezza del lavoro e degli stipendi 🔗vanityfair.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Primo Maggio con le famiglie in difficoltà, iniziativa della comunità di Sant'Egidio; ’Progetto Salute’, ecco gli incontri: Aiutiamo le famiglie in difficoltà; Mattarella: Salari troppo bassi, famiglie in difficoltà; Il presidente della Repubblica contro l’indifferenza per le morti sul lavoro. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia