Primo maggio con il silenziatore Gli anarchici spengono la musica

Primo maggio anarchico nel segno della sobrietà, senza musica nel corteo, quello in programma domattina tra le strade del centro storico di Carrara. Questo è stato deciso in segno di rispetto per la morte di Paolo Lambruschi, il camionista che ha perso la vita lunedì mattina a Miseglia a bordo del dumper su cui stava lavorando. Come da tradizione, l'appuntamento sarà occasione per celebrare il movimento operaio e le lotte per i diritti dei lavoratori, con il pensiero rivolto a quanto accaduto in cava un paio di giorni fa. Il Primo maggio anarchico si svolge a Carrara dal 1945 ed è organizzato dalla Federazione anarchica italiana (Fai), riuscendo ogni volta a radunare centinaia di persone che arrivano da ogni parte della Toscana e anche da altre regioni.In ogni nuova edizione viene portato un tema al centro della riflessione, con tanti argomenti che sono stati toccati nel corso degli anni e sempre incentrati su questioni particolarmente sentite o scottanti, dal locale al globale.

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

