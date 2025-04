Primo maggio cerimonia a Castellammare in ricordo del macchinista Eav Carmine Parlato

maggio, Luigi Vicinanza, sindaco di Castellammare di Stabia, deporrà un mazzo di fiori all'interno della stazione Eav di Piazza Unità d'Italia, in memoria di Carmine Parlato, il macchinista della Eav tragicamente scomparso lo scorso 17 aprile durante l'incidente della funivia del Faito."Ricordare Carmine oggi non è solo un dovere istituzionale, ma un atto di coscienza collettiva. Da Castellammare di Stabia diciamo con forza: basta morti sul lavoro. Basta aggiornare un bollettino tragico che lacera le famiglie, segna le comunità, impoverisce il nostro futuro. La sicurezza e la dignità dei lavoratori devono essere la base su cui costruire crescita e sviluppo. Non può esserci progresso laddove si sacrifica la vita umana", afferma Vicinanza. "Un mazzo di fiori, un gesto semplice ma carico di significato, per onorare la memoria di un uomo che ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro, come tanti lavoratori e lavoratrici che ogni giorno si impegnano con dedizione, spesso senza le tutele che meriterebbero", spiega il Primo cittadino.

