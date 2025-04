Primo maggio | Busitalia potenzia le corse confermato l' accordo con il Comune

In occasione delle festività del 1° maggio, Busitalia Campania (Gruppo FS Italiane), su richiesta dell'amministrazione comunale di Salerno, potenzia il servizio di trasporto pubblico urbano nella città, così come già fatto per lo scorso 25 aprile. L'iniziativa prevede 24 corse AR aggiuntive.

Busitalia Campania: potenziamento dei servizi in occasione del Primo Maggio - Tempo di lettura: < 1 minutoBusitalia Campania (Gruppo FS Italiane), in occasione delle festività del 1° maggio, su richiesta dell’amministrazione comunale di Salerno, potenzia il servizio di trasporto pubblico urbano nella città, così come già fatto per lo scorso 25 aprile. L’iniziativa prevede 24 corse A/R aggiuntive complessive sulle linee 5 (circolare Zona Industriale – Ligea – Zona Industriale) e 19 (Salerno Vinciprova – Croce), con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità alla mobilità urbana in giornate caratterizzate da significativi flussi di cittadini e turisti, ... 🔗anteprima24.it

