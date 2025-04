Primo maggio Barese ordinanza per gli eventi a Parco 2 Giugno | Vietate bottiglie di vetro e lattine

Primo maggio Barese 2025, che si svolgerà durante tutta la giornata di domani. 🔗 Baritoday.it - Primo maggio Barese, ordinanza per gli eventi a Parco 2 Giugno: "Vietate bottiglie di vetro e lattine" Il provvedimento è stato emanato in ragione di un prevedibile ed eccezionale afflusso di persone in occasione di un evento che già negli anni scorsi ha riscosso notevole successo di pubblico.

Favorita e Monte Pellegrino, ordinanza di Lagalla: niente picnic e "arrustute" da Pasqua al Primo maggio - Divieto di assembramenti e picnic con tavole e sedie, niente accensione di fornelli o barbecue per fare "arrustute" nel Parco della Favorita. E' questa la sintesi di un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla in vista di Pasqua, Pasquetta, Festa della Liberazione e Primo maggio. Il... 🔗palermotoday.it

“Primo Maggio Barese”, nel parco 2 Giugno momenti dedicati all’arte, allo sport e alla musica con i Sud Sound System - Si svolgerà nel parco 2 Giugno la sesta edizione del “Primo Maggio Barese”, organizzato da Alessio Micky Artuso e Alice Bergamin di Soul Club con il patrocinio gratuito del Comune di Bari. I dettagli della manifestazione sono stati illustrati questa mattina nel corso di una conferenza stampa... 🔗baritoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo Maggio Barese a Parco 2 Giugno, firmata l’ordinanza: vietati spray al peperoncino, tappi e bottiglie di vetro - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Primo maggio Barese, ordinanza per gli eventi a Parco 2 Giugno: "Vietate bottiglie di vetro e lattine" - Il provvedimento dell'amministrazione comunale punta a tutelare la sicurezza pubblica, in considerazione dell'importante afflusso di persone registrato in occasione delle passate edizioni della manife ... 🔗baritoday.it

Bari, per il Primo Maggio Barese attivi Park&Ride e servizi navetta - Giovedì primo maggio e domenica 4 maggio, dunque, saranno attivati i servizi di park&ride, fruibili osservando la consueta formula di 1 euro più 30 centesimi per ogni passeggero ... 🔗pugliain.net