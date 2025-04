Primo maggio al Parco della Zucca mobilitazione per il salario e contro la guerra

Primo maggio di mobilitazioni a Bologna. Piazza maggiore sarà teatro del summit dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, poi dei una serie di eventi che culmineranno nel tradizionale 'concertone'. Ma non finisce qui. In occasione della festa dei lavoratori, l'Usb (Unione sindacale di base) ha indetto una.

Fiera del Primo Maggio al Parco delle Cascine - Da oltre 30 anni, nel giorno della festa dei lavoratori, Fivag Cisl organizza la fiera del Primo Maggio nel Parco delle Cascine. Per l'intera giornata, dalle 8 alle 20, oltre 200 operatori vi aspettano per una giornata di shopping all'aperto, con banchi che spazieranno dall'abbigliamento ai... 🔗firenzetoday.it

Torna il 'concertone' del Primo Maggio a Parco San Felice: sul palco ospiti nazionali e talenti locali - Torna a Foggia, per il secondo anno consecutivo, il concertone del Primo Maggio. Il polmone verde della città, Parco San Felice, sarà ancora una volta teatro del grande evento gratuito che celebra la musica, l’arte, la cultura urbana e il lavoro in tutte le sue declinazioni, organizzato... 🔗foggiatoday.it

Parco del Livelet: festa in riva al lago per il Primo Maggio - Giovedì Primo Maggio, il Parco Archeologico Didattico del Livelet si animerà con un fitto programma di attività all’aria aperta, che comprenderà: palafitte da esplorare, laboratori creativi a cura di FavolArte – Bottega del Libro Illustrato, e sentieri immersi nel verde. Il villaggio preistorico... 🔗trevisotoday.it

Primo maggio, al Parco della Zucca mobilitazione per il salario e contro la guerra - "Il basso livello delle retribuzioni aumenta la ricattabilità del lavoro e favorisce un abbassamento delle tutele" ... 🔗bolognatoday.it

Primo Maggio a Foggia: divieti di circolazione e misure di sicurezza per l'evento a Parco San Felice - L’evento gratuito, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia in collaborazione con Puglia Culture e la partecipazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, prenderà il via alle 11,00 del m ... 🔗foggiacittaaperta.it

Un Primo Maggio a tutto volume. Sei gruppi al parco Superga - Torna il tanto atteso appuntamento con la musica: il Primo Maggio si terrà infatti il tradizionale concertone che quest’anno ... 🔗msn.com