Primo Maggio a Roma con Lauro Elodie Brunori Giorgia | 50 artisti Uniti per un lavoro sicuro Il Concertone omaggia il Papa

Concertone si riprende piazza San Giovanni , totalmente rinnovata (è stata progettata una copertura parziale per proteggerla), dopo la parentesi al Circo Massimo dell’anno scorso e lo fa nel segno di «Uniti per un lavoro sicuro» , lo slogan scelto per il 2025 dai sindacati che promuovono l’evento. Sul palco si alterneranno (in ordine alfabetico) Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and. 🔗 Feedpress.me - Primo Maggio a Roma con Lauro, Elodie, Brunori, Giorgia: 50 artisti «Uniti per un lavoro sicuro». Il Concertone omaggia il Papa Ilsi riprende piazza San Giovanni , totalmente rinnovata (è stata progettata una copertura parziale per proteggerla), dopo la parentesi al Circo Massimo dell’anno scorso e lo fa nel segno di «per un» , lo slogan scelto per il 2025 dai sindacati che promuovono l’evento. Sul palco si alterneranno (in ordine alfabetico) Achille, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and. 🔗 Feedpress.me

Concerto del Primo Maggio a Roma, presentato il cast in conferenza stampa: ci sono anche Giorgia, Achille Lauro ed Elodie - Sin dal 1990, il Concerto del Primo Maggio -ormai noto come “il Concertone”, sia per la sua durata. Che per la valenza sociale- è uno degli eventi di Roma più attesi dell’anno. Promossa da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo, anche nel 2025 la maratona musicale indetta in occasione della Festa dei Lavoratori promette di essere molto più di un semplice live. 🔗metropolitanmagazine.it

Concerto del Primo Maggio 2025 a Roma: Si Esibiranno anche Achille Lauro, Giorgia e Lucio Corsi. - Come da tradizione anche quest'anno torna il Concerto del Primo Maggio. Un grande evento al quale prenderanno parte tanti artisti italiani. Il 1 maggio si celebra la Festa dei lavoratori, un momento per sottolineare l'importanza del lavoro all'interno della società. Una celebrazione che pone l'attenzione anche sulle lotte e le rivendicazioni per ottenere maggiori diritti sui luoghi di lavoro. In questa giornata, infatti, appare doveroso ricordare le persone che hanno perso la vita a causa di incidenti o malattie professionali. 🔗mondouomo.it

I Patagarri, da X Factor al Concertone del Primo Maggio a Roma. E ritrovano Achille Lauro - Milano, 29 aprile 2025 – Dalla finale di X Factor 2024 al Concertone del Primo Maggio a Roma, Ci saranno anche i Patagarri al tradizionale maxi evento di piazza San Giovanni Laterano, nella Capitale dove nel giorno della Festa dei Lavoratori oltre 50 artisti si avvicenderanno sul palco (a partire dalle 13.30) per restituire uno spaccato della nuova scena musicale d’autore italiana in oltre dieci ore di musica live, no stop. 🔗ilgiorno.it

Primo Maggio a Roma con Lauro, Elodie, Brunori, Giorgia: 50 artisti «Uniti per un lavoro sicuro». Il Concertone omaggia il Papa - Un cast che ricorda in parte quello dell’ultimo festival di Sanremo quello che sfilerà sul palco di piazza San Giovanni in una maratona lunga 10 ore. A tenere le fila, per il secondo anno consecutivo, ... 🔗gazzettadelsud.it

Concertone Primo maggio a Roma, da Achille Lauro a Lucio Corsi: la scaletta degli ospiti, i conduttori e gli orari - Un Concertone sempre più formato Sanremo. E senza vocazione politica. I tempi in cui sul palco della maratona musicale organizzata dai sindacati per la Festa dei lavoratori si ... 🔗ilmessaggero.it

Concertone del Primo Maggio a Roma: anche Achille Lauro, Giorgia ed Elodie sul palco. Ospiti, scaletta e presentatori: la lineup - Achille Lauro, Giorgia, Elodie. Il cast del Concerto del Primo Maggio ora è al completo. Quando mancano ormai solo tre giorni alla maratona che ... 🔗msn.com