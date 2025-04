Primo maggio a Parco San Felice | strade chiuse divieti e disposizioni per i partecipanti

Primo maggio': al Parco San Felice ci saranno musica dal vivo e spunti di riflessione legati al mondo del lavoro. L’evento gratuito, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia in. 🔗 Foggiatoday.it - Primo maggio a Parco San Felice: strade chiuse, divieti e disposizioni per i partecipanti Dopo il successo della precedente edizione torna anche quest’anno l'appuntamento con il '': alSanci saranno musica dal vivo e spunti di riflessione legati al mondo del lavoro. L’evento gratuito, promosso dall’assessorato alla Cultura del Comune di Foggia in. 🔗 Foggiatoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torna il 'concertone' del Primo Maggio a Parco San Felice: sul palco ospiti nazionali e talenti locali - Torna a Foggia, per il secondo anno consecutivo, il concertone del Primo Maggio. Il polmone verde della città, Parco San Felice, sarà ancora una volta teatro del grande evento gratuito che celebra la musica, l’arte, la cultura urbana e il lavoro in tutte le sue declinazioni, organizzato... 🔗foggiatoday.it

Concertone del Primo Maggio a Parco San Felice: lo strano caso del bando per gli stand curato dal Servizio Cultura - Sono cinque le istanze presentate in risposta all’avviso pubblico pubblicato dal Comune di Foggia per allestire un’area di ristoro a Parco San Felice in occasione della Festa dei Lavoratori. I posti a disposizione erano sei, metà food e metà beverage. In base al Regolamento comunale del commercio... 🔗foggiatoday.it

Fiera del Primo Maggio al Parco delle Cascine - Da oltre 30 anni, nel giorno della festa dei lavoratori, Fivag Cisl organizza la fiera del Primo Maggio nel Parco delle Cascine. Per l'intera giornata, dalle 8 alle 20, oltre 200 operatori vi aspettano per una giornata di shopping all'aperto, con banchi che spazieranno dall'abbigliamento ai... 🔗firenzetoday.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio a Roma, 10 eventi da non perdere in città; Torna il 'concertone' del Primo Maggio a Parco San Felice: sul palco ospiti nazionali e talenti locali; Eventi 1° maggio nelle Marche e non solo: trekking, visite, borghi e scampagnate….; Primo Maggio a Foggia: divieti di circolazione e misure di sicurezza per l'evento a Parco San Felice. 🔗Cosa riportano altre fonti

PRIMO MAGGIO Foggia si prepara al “Primo Maggio” con misure straordinarie di sicurezza urbana - Parco San Felice blindato per l’evento musicale del 1° maggio: vietati vetro, lattine, petardi e spray urticanti ... 🔗statoquotidiano.it

Torna il Primo Maggio a Parco San Felice: Avviso pubblico per stand food&beverage - Torna anche quest'anno il Primo Maggio a Parco San Felice. Una giornata di musica e convivialità per celebrare la Festa dei Lavoratori, dalle 11 a mezzanotte. 🔗foggiacittaaperta.it

FOGGIA Primo Maggio a Foggia, torna l’appuntamento gratuito a Parco San Felice - Primo Maggio a Foggia, torna l’appuntamento gratuito a Parco San Felice che unisce musica e impegno sociale e civile La kermesse inizierà alle 11 e si chiuderà a mezzanotte. Particolarmente nutrita la ... 🔗statoquotidiano.it