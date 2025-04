Primo Maggio 60% giovani italiani preoccupati da scelta Università

Roma, 30 apr. (askanews) - La decisione del percorso universitario preoccupa il 60% dei giovani italiani, mentre per il 63% il fattore di scelta più diffuso è il tipo di lavoro che si vorrebbe ottenere in futuro. Il 68%, invece, ritiene la competenza informatica tra le più rilevanti nel mondo del lavoro. Sono questi alcuni dei risultati emersi nel Rapporto UGL-Luiss Business School "Indagine sull'orientamento scolastico. I giovani di fronte alla scelta del loro percorso universitario", presentato in occasione della ricorrenza del Primo Maggio, Festa dei Lavoratori, nella sede della Luiss Business School, a Roma. La ricerca ha riguardato ragazzi tra i 17 e i 20 anni che devono valutare il percorso universitario più idoneo alle loro aspirazioni occupazionali."Un dato che emerge da questa ricerca - sottolinea Paolo Capone Segretario Generale UGL - è che il 70% dei giovani oggi è consapevole - completamente o abbastanza - dell'importanza del lavoro che farà e della scelta universitaria che dovrà fare per raggiungere quel lavoro.

