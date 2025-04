Primo caldo primo bagno vietato nel lago di Como | segnalazione da viale Geno

primo caldo vero, primo bagno nel lago. Ma non in una delle zone autorizzate. Oggi, 30 aprile, un nostro lettore ha immortalato una giovane, probabilmente una turista, mentre si immerge nelle acque del lago di Como all’altezza di viale Geno. Zona vietata, segnalata da cartelli in sei lingue, dove. 🔗 Quicomo.it - Primo caldo, primo bagno vietato nel lago di Como: segnalazione da viale Geno vero,nel. Ma non in una delle zone autorizzate. Oggi, 30 aprile, un nostro lettore ha immortalato una giovane, probabilmente una turista, mentre si immerge nelle acque deldiall’altezza di. Zona vietata, segnalata da cartelli in sei lingue, dove. 🔗 Quicomo.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Ne parlano su altre fonti

Rozzano, 5mila famiglie al caldo: ecco il primo progetto di teleriscaldamento che sfrutta l’energia prodotta dal Data Center - Rozzano (Milano) – Tim Enterprise, in collaborazione con GETEC, ha avviato a Rozzano il primo progetto italiano di recupero del calore generato da un Data Center per alimentare il teleriscaldamento di oltre 5mila abitazioni nel quartiere Aler. L’iniziativa consente di ridurre il consumo di gas naturale e le emissioni di anidride carbonica, con beneficio ambientale equivalente alla piantumazione di 17. 🔗ilgiorno.it

Dal sussulto invernale al primo caldo primaverile: cosa dobbiamo aspettarci - Tante piogge e nevicate nel fine settimana prima di un importante aumento termico con valori al di sopra delle medie: ecco qual è l'evoluzione prevista 🔗ilgiornale.it

Bagno a Ripoli, al via il primo Concorso Bozzolini con danzatori da tutta Italia - Firenze, 24 aprile 2025 – Oltre 100 danzatori e danzatrici da tutta Italia per la prima edizione del Concorso Bozzolini, in programma domenica 27 aprile alle ore 12.30 al Teatro di Grassina di Bagno a Ripoli. Il concorso, organizzato dall’Accademia Bozzolini – scuola del Balletto di Toscana - sotto la direzione artistica di Hektor Budlla, storica realtà formativa del territorio, rappresenta un’occasione importante per valorizzare il talento di giovani danzatori provenienti da tutta Italia. 🔗lanazione.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo caldo, primo bagno vietato nel lago di Como: segnalazione da viale Geno; Euroflora 2025, sole e caldo lanciano l’esposizione: bagno di folla nel primo fine settimana di apertura; Meteo: Maggio parte caldo, quanto durerà? Scopriamolo; Dove fare il bagno a dicembre in Italia. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Primo caldo, primo bagno vietato nel lago di Como: segnalazione da viale Geno - Primo caldo vero, primo bagno nel lago. Ma non in una delle zone autorizzate. Oggi, 30 aprile, un nostro lettore ha immortalato una giovane, probabilmente una turista, mentre si immerge nelle acque de ... 🔗quicomo.it