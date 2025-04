Ilfattoquotidiano.it - Primi effetti della guerra dei dazi sul sistema Cina. Crollano le spedizioni verso gli Usa, le imprese ripensano le filiere

Mancano oltre due mesi all’entrata in vigore delle “tariffe reciproche”, eppure glisono già visibili, almeno in, l’unico paese a cui Donald Trump non ha concesso la pausa di 90 giorni: crollo delle, fabbriche chiuse, e lavoratori a braccia incrociate. Le notizie in arrivo dalla Repubblica popolare lasciano presagire mesi complicati per la seconda economia mondiale.Tra chi cancella preventivamente gli ordini e chi abbandona i carichi già in viaggio per non pagare il sovrapprezzo, il numero di navi in partenza dallagli Stati Uniti con capi d’abbigliamento, elettronica, mobili e altre merci, è in rapida discesa. Stando ai dati di Huatai Futures, per il periodo tra il 14 aprile e l’11 maggio, le compagnie di navigazione hanno cancellato 26 partenze, riducendo la capacità di trasporto container di quasi il 40% rispetto all’inizio di aprile. 🔗 Ilfattoquotidiano.it