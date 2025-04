Primavera del Conegliano Valdobbiadene | grande successo per il minibus turistico

minibus turistico ha riscosso un grande successo nel primo fine setttimana di servizio.«I nostri minibus, che hanno. 🔗 Trevisotoday.it - Primavera del Conegliano Valdobbiadene: grande successo per il minibus turistico Nonostante il tempo inclemente della prima giornata, iniziata con la pioggia battente, e un simpatico gregge di pecore che ha rallentato un po' i tempi, l'iniziativa delha riscosso unnel primo fine setttimana di servizio.«I nostri, che hanno. 🔗 Trevisotoday.it

Cerca Notizie

Caricamento risultati...

Su altri siti se ne discute

Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 2025 - La Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco sboccia con un fine settimana all’insegna del gusto. Tre gli appuntamenti imperdibili che, nel prossimo fine settimana, richiameranno appassionati del buon vino, dell’enogastronomia e delle bellezze paesaggistiche. Si parte dal cuore dell’Alta... 🔗trevisotoday.it

Armonie di primavera: grande musica nel cuore della Valsamoggia - ARMONIE DI PRIMAVERA Quattro appuntamenti di grande musica a maggio nel cuore della Valsamoggia L’Orchestra Senzaspine va in trasferta nei primi quattro venerdì di maggio con la nuova rassegna Armonie di Primavera: quattro concerti che celebrano i capolavori della musica classica in compagnia... 🔗bolognatoday.it

Monza, Pulizie di primavera 2025: grande partecipazione e i ringraziamenti del Comune - Si è tenuta ieri sabato 12 aprile l'edizione 2025 delle Pulizie di primavera nel comune di Monza. Grande l'affluenza e molti i partecipanti nei vari quartieri della città. Dieci gli ecotour a cui i volontari hanno partecipato e condiviso le immagini sui social network. La formula itinerante è... 🔗monzatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Primavera del Conegliano Valdobbiadene: grande successo per il minibus turistico; Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco: grande successo per il minibus turistico che gira fra mostre; Primavera del Prosecco 2025: al via la 30^ edizione tra vino e territorio; Primavera del Conegliano Valdobbiadene Prosecco 2025. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Primavera del Prosecco, al via la mostra del Conegliano Valdobbiadene Docg: si parte il 18 aprile - MIANE - Scalda i motori la mostra del Conegliano Valdobbiadene Docg di Miane. La manifestazione, che rientra nel calendario della Primavera del Prosecco, alzerà il sipario venerdì 18 aprile al ... 🔗msn.com

Primavera del Prosecco dal 14 marzo animerà le Colline Unesco - "La Primavera del Prosecco - ricorda Zaia - è nata dalla grande forza delle ... (23 aprile-4 maggio), Ogliano di Conegliano (24 aprile-4 maggio), Guia di Valdobbiadene (24 aprile-11 maggio ... 🔗msn.com

Minibus gratuiti tra colline e borghi: parte il servizio turistico per scoprire il territorio Unesco del Prosecco - VALDOBBIADENE/CONEGLIANO - Debutta nel weekend il nuovo servizio gratuito di minibus pensato per chi vuole esplorare le colline del Prosecco senza stress. In ... 🔗ilgazzettino.it